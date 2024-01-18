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    Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Medya patronu adaylık için çalışmalara başladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, mayıs ayında yapılacak seçim için harekete geçti. Saran'ın başkanlık için imza toplamaya başladığı öğrenildi.

    Fenerbahçe&#039;de Ali Koç&#039;a rakip çıktı! Medya patronu adaylık için çalışmalara başladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, başkanlık hayali için çalışmalara başladı.

    Mayıs'ta yapılacak seçimde Ali Koç'un aday olmaması durumunda Saran'ın adaylığını ilan edeceği belirtildi.

    Medya patronluğu da yapan ünlü iş insanı, Fenerbahçe'nin başkanı olmak istediğini daha önce açıklamıştı.

    Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Medya patronu adaylık için çalışmalara başladı

    SADETTİN SARAN ADAY OLMAK İSTİYOR

    Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Sadettin Saran'ın kongre üyelerinden imza toplamaya başladığı öğrenildi.

    Ocak ayındaki açıklamasında Ali Koç, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum. Şu anda arzum ikinci dönemimin sonunda başkanlığı bırakmak." demişti. Aralık ayındaki konuşmasında Saran ise, "Ali Koç'un devam etmesi gerekir. 'Bırakıyorum' derse biz talibiz." ifadelerini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sadettin SaranAli KoçFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Medya patronu adaylık için çalışmalara başladı
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