Fenerbahçe'de Ali Koç'a rakip çıktı! Medya patronu adaylık için çalışmalara başladı

18 Ocak 2024 13:11 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 13:23

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sadettin Saran, başkanlık hayali için çalışmalara başladı.

Mayıs'ta yapılacak seçimde Ali Koç'un aday olmaması durumunda Saran'ın adaylığını ilan edeceği belirtildi.

Medya patronluğu da yapan ünlü iş insanı, Fenerbahçe'nin başkanı olmak istediğini daha önce açıklamıştı.

SADETTİN SARAN ADAY OLMAK İSTİYOR

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Sadettin Saran'ın kongre üyelerinden imza toplamaya başladığı öğrenildi.

Ocak ayındaki açıklamasında Ali Koç, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum. Şu anda arzum ikinci dönemimin sonunda başkanlığı bırakmak." demişti. Aralık ayındaki konuşmasında Saran ise, "Ali Koç'un devam etmesi gerekir. 'Bırakıyorum' derse biz talibiz." ifadelerini kullanmıştı.