Ali Koç açıkladı: 5 Şubat'ta depremzedeler için futbol maçı yapılacak
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de ziyaret etti. Kurum'u ağırlayan Ali Koç, 5 Şubat'ta depremzedeler için maç yapılacağını duyurdu.
Cumhur İttafakı İBB Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından son olarak Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Sarı-lacivertlilerin kulüp başkanı Ali Koç, "Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde deprem bölgesinde güzel işler yaptık. Çadırlar, sonra konteyner kentler, şimdi kalıcı konutlar. Bu acının birinci yıl dönümü 20-21 gün sonra. O hafta maçları takiben mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva, etkinlik yaparak elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MURAT KURUM: İSTANBUL'U DONATACAĞIZ
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul'u yeni statlar ve spor merkezleriyle donatacağız.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim' sözünden hareketle biz de sporumuz için çok çalışacağız. Göreve geldiğimizde takımlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde güle oynaya maça gideceğimiz, ve oradan zevk alacağımız, huzur duyacağımız maçları yapmış olacağız. İstanbul'umuzu bu manada yeni statlarıyla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatıyor olacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi