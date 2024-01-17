Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

17 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:12

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor.

Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı.

Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi.

DURSUN ÖZBEK: MURAT KURUM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS

Murat Kurum'un İstanbul'a bakışını iyi bildiğini de sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dursun Özbek'in Murat Kurum için yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MURAT KURUM: HER MAHALLEDE SPOR TESİSİ OLSUN

Galatasaray 100 yılı aşkın bir geçmişi olan başarılı bir kulüp olduğunu açıklayan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u bir spor şehri yapmak istiyoruz. Bunun için büyük spor kulüplerimizle İstanbul'un dinamikleriyle her mahallede, her sokakta spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük spor kulüplerimizle amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz. Onlara destek vereceğimiz gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşa bizin için çok değerli. Mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın güvenli huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada başarılı gençler yetişsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın bizim göğsümüz kabarsın.

MURAT KURUM: SPOR TURİZMİNİ ARTIRACAĞIZ

"Büyükşehir Belediyesi olarak biz de geçmişten yana bu yana olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla kulüplerimize destek olacağız. Gençlerimizin sayısı artıkça sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici ruhunun İstanbul'un her yerinde daha güçlü yaşanacağına inanıyorum. Bunun için de biz verdiğimiz tüm sözleri tutmaya gayret gösterdik. Bizi bilenler şöyle tarif eder. 'Murat Kurum bir söz veriyorsa o sözü tutmanın gayreti içinde olur. O söz verdiyse o bir şekilde gerçekleşir. Ben de buradan tüm İstanbul gençliğimize söz veriyorum ki her mahallesinde spor yapabileceğiniz tesislerin inşasını kulüplerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve olimpiyat şehrimizin alt yapısını böyle hazırlayacağız. Avrupa şampiyonalarını İstanbulumuz'da yapacağız. İstanbulumuz spor turizmini artıracağız."