Beşiktaş, stoper, kanat ve forvete takviye görüşmelerinde! Kartal atakta  

Siyah beyazlı yönetim savunma için Leicester City’den Wout Faes, sağ kanat için Chelsea’den Raheem Sterling ve golcü için de Porto’dan Deniz Gül için temaslarını sürdürüyor 

MURAD TAMER - Kara Kartal’da transfer hareketliliği son hızda. Başkan Serdal Adalı, camiasına sabırlı olmaları konusunda mesaj verirken çalışmalar üç koldan devam ediyor.

3+1 YILLIK ÖNERİ 

Stoper bölgesi için öne çıkan isim Leicester City’nin savunma oyuncusu Wout Faes. Championship ekibinin 26 yaşındaki Belçikalı stoperi için resmî temaslar başladı. Oyuncuya da 3+1 yıllık sözleşme önerildi. Yönetim önümüzdeki günlerde İngiltere’ye çıkarma yapıp transfer detaylarını görüşecek. 

DENİZ GÜL KİRALIK 

Sağ kanat konusunda ise öne çıkan isim Napoli, Fulham ve West Ham’ın da listesinde olan Chelsea’den Raheem Sterling. İngiliz devinin 25 milyon avro talep ettiği oyuncu için en istekli kulübün Beşiktaş olduğu belirtiliyor. Forvet konusunda ise siyah beyazlılar, Porto ile 2029’a kadar mukavelesi bulunan Deniz Gül’ü kiralamayı düşünüyor. Portekiz ekibinin önceliği bonservisi ile satmak olsa da Beşiktaş yönetimi kiralık formülünü zorluyor. 

MİLLİ SAVUNMACI 

Belçika Millî Takımı’nın da formasını giyen Wout Faes, bugüne kadar 28 kez millî formayı terletti. Kulüp kariyerinde ise toplam 319 resmî maçta 13 gol ve 5 asisti var.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

