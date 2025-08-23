Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Rıdvan Yılmaz'dan 3+1 yıllık imza

- Güncelleme:
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini mutlu sonla noktaladı. Siyah-beyazlılar, Rangers ile anlaşmaya varırken, milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz’la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

