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Spor

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

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Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Başlık ResmiBeşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu. Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.

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Serdal Adalı ve yönetimi mazbatalarını aldı: Şimdi sırada daha büyük hayaller var
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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