Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Batum'da karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, hava muhalefetinden dolayı Rize'ye iniş yapacak.

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Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Batum'a iniş yapamadı.

Batum'a iniş yapamayan siyah beyazlı kafilenin Rize'ye iniş yapacağı öğrenildi. Beşiktaş kafilesi, Rize'ye inişinin ardından kara yoluyla Batum'a geçecek.

HAKEMLER TRABZON'DA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Beşiktaş'ın Hapoel karşılaşmasının hakemi Morten Krogh ve ekibi de hava şartları nedeniyle Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Beşiktaş - Hapoel karşılaşmasının hakemleri olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon'dan Batum'a kara yolu ile ulaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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