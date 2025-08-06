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Beşiktaş'a Konferans Ligi öncesi kötü haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;a Konferans Ligi öncesi kötü haber
Beşiktaş, Konferans Ligi, Shaktar Donetsk, Sakatlık, Dublin, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'e karşı 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetlerle UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Perşembe günü St. Patrick's deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda sakatlık şoku yaşanıyor.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda yarın oynanacak kritik maç öncesinde talihsiz bir gelişme yaşandı.

Felix Uduokhai, baş ağrısı, yüksek ateş ve viral enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı. Alman stoperin, maç kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş'a Konferans Ligi öncesi kötü haber - 1. Resim

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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