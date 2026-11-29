Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'nda sarı-kırmızılı rakibine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan 10 derbinin 7'sini kazanırken yalnızca 2 kez mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'de haftanın derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yenilenen stadında sarı-kırmızılılara karşı elde ettiği sonuçlar dikkati çekiyor.

İki takım arasında 2016 yılından bu yana Dolmabahçe'de oynanan 10 derbinin 7'sini Beşiktaş, 2'sini Galatasaray kazanırken bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 7 gol gördü. Beşiktaş, 4 derbide ise rakibine gol izni vermedi.

Beşiktaş'ın avantajı Dolmabahçe: Galatasaray'a karşı dikkat çeken üstünlük

DOLMABAHÇE'DE 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Yenilenen statta 2016-2017 sezonunda oynanan ilk derbi 2-2 berabere sonuçlanırken Beşiktaş, sonraki 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Siyah-beyazlılar, 2017-2018 sezonunda rakibini 3-0 mağlup ederken sonraki iki sezonda oynanan derbilerden 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda 2-0, 2021-2022 sezonunda 2-1, 2022-2023 sezonunda ise 3-1'lik skorlarla Galatasaray'ı mağlup etti.

Beşiktaş'ın avantajı Dolmabahçe: Galatasaray'a karşı dikkat çeken üstünlük

GALATASARAY İKİ KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki ilk galibiyetini 2023-2024 sezonunda Moatasem Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle elde etti.

2024-2025 sezonunda Dolmabahçe'de rakibine 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise Victor Osimhen'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DOLMABAHÇE'DE OYNANAN SON 10 DERBİ

Sezon Beşiktaş-Galatasaray 2016-2017 2-2 2017-2018 3-0 2018-2019 1-0 2019-2020 1-0 2020-2021 2-0 2021-2022 2-1 2022-2023 3-1 2023-2024 0-1 2024-2025 2-1 2025-2026 0-1

Beşiktaş, yenilenen stadında Galatasaray'a karşı oynadığı derbilerin yüzde 70'ini kazanırken sarı-kırmızılıların galibiyet oranı yüzde 20'de kaldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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