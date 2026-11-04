Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yeni rakibi Celtic: Orkun Kökçü belirsizliği

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında 5 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak. Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8'inci sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız 4 takımdan biri olarak 35'inci basamakta bulunuyor.

Vincenzo Italiano

ORKUN'UN DURUMU SON ANDA BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan milli yıldız, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.

Orkun Kökçü

AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 defa gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala