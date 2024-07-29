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Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir'le anlaştı

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Beşiktaş&#039;ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir&#039;le anlaştı

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Onur Bulut, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza attı. Milli futbolcu, İstanbul temsilcisiyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunun devre arasında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut'un yeni adresi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Onur Bulut'u transfer etti. Siyah-beyazlı formayla bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Bulut, yeni sezonda Başakşehir'in başarısı için mücadele edecek.

Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir'le anlaştı - 1. Resim

Onur Bulut'la 3 yıllık anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

1 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan Beşiktaş'a imza atan Bulut, siyah-beyazlı takımla 42 maça çıktı ve Bulut 1 gol, 3 asistlik istatistik katkı sağladı.

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