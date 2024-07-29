Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut, Başakşehir'le anlaştı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 29 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan transfer ettiği ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Onur Bulut, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza attı. Milli futbolcu, İstanbul temsilcisiyle 3 yıllık anlaşma sağladı.