Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak

Beşiktaş'ın suskun golcüsü Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Fernando Santos'un son maçlarda süre verdiği Kamerunlu oyuncunun isteksiz görüntüsü teknik ekibi memnun etmemişti.

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile ilgili verdiği karar belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda kadro dışı bırakılan ve sonrasından yeniden affedile Kamerunlu oyuncu, beklentilere cevap veremedi.

İsteksiz görüntüsüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala takımdan ayrılacak.

Fernando Santos'un verdiği son şansları da iyi değerlendiremeyen Aboubakar için masada 2 seçenek bulunuyor.

ABOUBAKAR VEDA EDECEK

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın kontrolünde yapılan transfer çalışmalarında gidecek isimlerin belirlendiği ve Aboubakar'ın listenin ilk sırasında yer aldığı konuşuluyor.

Rachid Ghezzal ile beraber gözden düşen Aboubakar'ın Katar ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı iddia edildi.

Avrupa'da istediği kontrat şartlarına ulaşamayan Kamerunlu oyuncunun, yeniden Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların düşük de olsa Aboubakar'dan bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 resmi maça çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Siyah-beyazlı forma ile son golünü 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbulspor'a karşı atan Kamerunlu, uzun süredir rakip ağları sarsamıyor.