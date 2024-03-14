Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın gözden çıkardığı Abouabakar&#039;ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak
Beşiktaş, Vincent Aboubakar, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / -

Beşiktaş'ın suskun golcüsü Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Teknik direktör Fernando Santos'un son maçlarda süre verdiği Kamerunlu oyuncunun isteksiz görüntüsü teknik ekibi memnun etmemişti.

Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ile ilgili verdiği karar belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda kadro dışı bırakılan ve sonrasından yeniden affedile Kamerunlu oyuncu, beklentilere cevap veremedi.

İsteksiz görüntüsüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala takımdan ayrılacak.

Fernando Santos'un verdiği son şansları da iyi değerlendiremeyen Aboubakar için masada 2 seçenek bulunuyor.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Abouabakar'ın yeni adresi belli oldu! Kamerunlu golcü bonservis kazandıracak - 1. Resim

ABOUBAKAR VEDA EDECEK

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın kontrolünde yapılan transfer çalışmalarında gidecek isimlerin belirlendiği ve Aboubakar'ın listenin ilk sırasında yer aldığı konuşuluyor.

Rachid Ghezzal ile beraber gözden düşen Aboubakar'ın Katar ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı iddia edildi.

Avrupa'da istediği kontrat şartlarına ulaşamayan Kamerunlu oyuncunun, yeniden Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların düşük de olsa Aboubakar'dan bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 26 resmi maça çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Siyah-beyazlı forma ile son golünü 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbulspor'a karşı atan Kamerunlu, uzun süredir rakip ağları sarsamıyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk’la karşılıklı açıklamalarıyla gündem olmuştu! Victor Nelsson’un dönüşü muhteşem oldu! Transferinde 10 milyonluk detay - SporTransferinde 10 milyonluk detayKadıköy'de tur gecesi! Fenerbahçe çeyrek final yolunda Union SG'yi ağırlıyor! İsmail Kartal'dan sürpriz kadro - SporFenerbahçe, Konferans Ligi'nde Union SG'yi ağırlıyorLionel Messi yine bildiğiniz gibi! Resital sunmasına sadece 23 dakika yetti takımına maçı getirdi - SporResital sunmasına sadece 23 dakika yettiŞampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildi - SporŞampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone yere serildiFatih Terim’in gözü Fernando Muslera’da! Galatasaray’la sözleşme düğümü çözülemezse rota Yunanistan - Spor'Galatasaray'la anlaşamazsan, Pana'ya gel'Beşiktaş’ta, Fernando Santos’un geleceği tartışılıyor: Görüşme odasına - SporBeşiktaş’ta, Fernando Santos’un geleceği tartışılıyor: Görüşme odasınaBeşiktaş, İsrail temsilcisini devirdi! Avrupa'da yarı finale yükseldi - SporBeşiktaş, İsrail temsilcisini devirdi! Avrupa'da yarı finale yükseldiAbdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına müjde! Fenerbahçe maçında sahada olacak - SporAbdullah Avcı'dan Trabzonspor taraftarına müjde! Fenerbahçe maçında sahada olacakEnis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşinde - SporEnis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşindeGalatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir' - Spor'Yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemiz'
Sonraki Haber Yükleniyor...