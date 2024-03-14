Kadıköy'de tur gecesi! Fenerbahçe çeyrek final yolunda Union SG'yi ağırlıyor! İsmail Kartal'dan sürpriz kadro

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union SG'yi konuk edecek. Eşleşmenin ilk ayağını 3-0 kazanan temsilcimiz, turu geçmesi halinde çeyrek finale kalan taraf olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe - Union SG muhtemel 11'leri...

Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union SG ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılmıştı.

Bu akşam Kadıköy'de rövanş maçına çıkmaya hazırlanan temsilcimiz, turu geçmesi durumunda çeyrek finale kalacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te EXXEN'den canlı yayınlanacak.

KASAYA 1 MİLYON EURO GİRECEK

Büyük bir avantajı elinde tutan Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda ekstra 1 milyon euro prim elde edecek.

Öte yandan Konferans Ligi'nde oynanacak bu akşamki maçlar sonrası çeyrek ve yarı final kura çekimi 15 Mart Cuma Günü çekilecek.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan arasında yapılacak.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOSE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Fedi, İsmail, Cengiz, Szymanski, Fred, Tadic, Batshuayi

Union SG: Morris, Castro-Montes, Sykes, Machida, Terho, Rasmussen, Puertas, Vanhoutte, Teklab, Ayensa, Nilsson