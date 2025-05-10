Beşiktaş'ın hedefinde iki golcü var! İşte 'ikinci forvet' adayları

Yeni sezona hücum hattını yenileyerek girmek isteyen Beşiktaş'ın hedefinde iki golcü var. Bu iki ismin 'ikinci golcü' olarak düşünüldüğü öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

Sezona flaş transferlerle ve büyük umutla başlayan Beşiktaş, tüm kulvarlarda çabuk havlu attı. Süper Lig'i üçüncü sırada bitirme hedefiyle yoluna devam eden siyah beyazlılar, önümüzdeki sezonun planlamasına başladı.

Sezon sonunda Ciro İmmobile ile yollarını ayırmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da başka bir kulübe transfer ihtimali bulunuyor. Bu yüzden siyah beyazlılar, yeni sezon planlamasında iki santrfor transferine yer veriyor.

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Marvin Ducksch

'İKİNCİ FORVET' ADAYLARI

Sabah'ın haberine göre; Werder Bremen forması giyen Marvin Ducksch ve Go Ahead Eagles'lı oyuncu Victor Edvardsen'in isimleri Beşiktaş ile anılıyor ancak bu isimler 'ikinci forvet' olarak düşünülüyor.

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, birinci santrforun 'tartışmaya neden olmayacak net bir isim' olması konusunda kararlı. Beşiktaş'ın transfer bütçesinin önemli bir bölümünü golcü için harcayacağı da gelen bilgiler arasında.