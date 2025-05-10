Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ın hedefinde iki golcü var! İşte 'ikinci forvet' adayları

Beşiktaş'ın hedefinde iki golcü var! İşte 'ikinci forvet' adayları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın hedefinde iki golcü var! İşte &#039;ikinci forvet&#039; adayları
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona hücum hattını yenileyerek girmek isteyen Beşiktaş'ın hedefinde iki golcü var. Bu iki ismin 'ikinci golcü' olarak düşünüldüğü öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

Sezona flaş transferlerle ve büyük umutla başlayan Beşiktaş, tüm kulvarlarda çabuk havlu attı. Süper Lig'i üçüncü sırada bitirme hedefiyle yoluna devam eden siyah beyazlılar, önümüzdeki sezonun planlamasına başladı.

Sezon sonunda Ciro İmmobile ile yollarını ayırmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da başka bir kulübe transfer ihtimali bulunuyor. Bu yüzden siyah beyazlılar, yeni sezon planlamasında iki santrfor transferine yer veriyor.

Marvin Ducksch
Marvin Ducksch

'İKİNCİ FORVET' ADAYLARI

Sabah'ın haberine göre; Werder Bremen forması giyen Marvin Ducksch ve Go Ahead Eagles'lı oyuncu Victor Edvardsen'in isimleri Beşiktaş ile anılıyor ancak bu isimler 'ikinci forvet' olarak düşünülüyor.

Başkan Serdal Adalı ve ekibi, birinci santrforun 'tartışmaya neden olmayacak net bir isim' olması konusunda kararlı. Beşiktaş'ın transfer bütçesinin önemli bir bölümünü golcü için harcayacağı da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asker konvoyunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selçuk İnan'dan flaş istifa sinyali! "Artık görevi tamamladığımı düşünüyorum" - SporSelçuk İnan'dan istifa sinyali! "Başkanla görüşeceğim..."Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Geri sayım! - SporGalatasaray, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor: Geri sayım!Beşiktaş'a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattı - SporBeşiktaş'a Al-Musrati şoku! Sezonu kapattıBeşiktaş transfer çalışmalarına çoktan başladı: Bajo ile ilk temas - SporBeşiktaş transfer çalışmalarına çoktan başladı: Bajo ile ilk temasDerbi yenilgisi sonrası "Şampiyonluk gitti" deniliyordu ama... Umut Fener'in ekmeği! - SporDerbi yenilgisi sonrası "Şampiyonluk gitti" deniliyordu ama... Umut Fener'in ekmeği!Nihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyonluk için istikrar gerekir - SporNihat Kahveci'den Fenerbahçe eleştirisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...