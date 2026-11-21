Avrupa takımlarının radarında olan Junior Olaitan için birçok gözlemcinin, Galatasaray derbisini statta izlemesi bekleniyor. Ocakta genç futbolcuyu bırakmayı düşünmeyen Beşiktaş yönetiminin, uzun vadeli planında ise bonservis rekoru kırmak var.

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Beşiktaş forması altında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Junior Olaitan'a, Avrupa takımlarının ilgisi giderek artıyor. Beninli orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a ocak ayında transfer teklifi gelmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

DERBİDE TRİBÜNDE OLACAKLAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Avrupa kulüplerinin gözlemcileri, Dolmabahçe'de gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta 24 yaşındaki futbolcuyu tribünde izleyecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maça çıkan Junior Olaitan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

YÖNETİM KARARINI VERDİ

Özellikle İngiliz takımlarının radarında olan genç futbolcu için yönetimin kararı net; Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren takımın kritik bir parçası olan Beninli oyuncuya ara transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Junior Olaitan'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

REKOR GEDSON FERNANDES'TE

Beşiktaş'ın geleceğe dönük planında, Olaitan'dan kulübün satış rekorunu kıracak bir gelir beklentisi var. Siyah-beyazlılar, kulüp tarihindeki en büyük bonservis gelirini Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya (26 milyon euro bonservis) imzasında elde etmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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