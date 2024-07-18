Beşiktaş'ın kanadına 3 aday var: David Neres, Angel Correa ve Armand Lauriente

Yeni yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, şimdi de kanat bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Kartal'ın listesindeki isimler ise; David Neres, Angel Correa ve Armand Lauriente.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, yıldız isimlere imza attırdı. Savunmaya Paulista, 10 numara pozisyonuna Rafa Silva ve golcü olarak da Ciro Immobile'yi alan Kartal, kanat bölgesini de güçlendirecek.

KANAT İÇİN 3 ADAY VAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş, Benfica'dan David Neres, Atletico Madrid'den Angel Correa ve Sassuolo'dan Armand Lauriente ile görüşme halinde.

Lauriente için Sassuolo'nun 10 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor. Angel Correa'nın ise Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir diğer isim David Neres içinse Benfica'yla anlaşılması durumunda oyuncuyla görüşmelerin başlayacağı belirtildi.