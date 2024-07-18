Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin gelişi sonrası Aboubakar kafaları karıştırdı!
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Beşiktaş'ta İtalyan yıldız Immobile'nin transferi sonrası gözden çıkarılan Aboubakar, antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi şaşırtırken, yönetimin de aklını karıştırdı.
Beşiktaş'ın yeni transferleri; Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile takıma olumlu bir hava kattı. Siyah-beyazlılarda özellikle İtalyan yıldız Immobile'nin gelişi Aboubakar'ı hırslandırdı.
IMMOBILE GELDİ ABOUBAKAR HIRS YAPTI
Kamerunlu golcünün 3.2 milyon Euro maaşında kurtulmak isteyen yönetim, yıldız ismi satış listesine koydu. Ancak Abou'nun son dönem antrenman performansı herkesi şaşırttı.
Immobile'nin gelişiyle gözden çıkarılan deneyimli oyuncu hırs yaptı. Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılarda, Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansının yükselmesi kafaları karıştırdı.
Aboubakar ile yolları ayırmak isteyen yönetim, oyuncunun 3.2 milyon euro'luk maaşını karşılayacak kulüp bulamıyor.
32 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.