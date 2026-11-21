Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Tek eksik kaptan
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 22 Kasım Pazar günü Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın kamp kadrosunu belirledi.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12'nci hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma için kamp kadrosunu açıkladı. Kaptan Orkun Kökçü, kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.
Beşiktaş'ın 24 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy