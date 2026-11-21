Derbi öncesi rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta tek eksik var
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında 22 Kasım Pazar günü Konyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesi son lig maçında tek eksik bulunıyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Siyah-beyazlı ekip, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. 22 puanla 4'üncü basamakta yer alan Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı olacak.