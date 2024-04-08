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Haberler > Spor > Beşiktaş'ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti

Beşiktaş'ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti

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Beşiktaş&#039;ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadroda büyük değişime gidecek. Fernando Santos'un raporunu beklemeyen yönetim, en az 7 isimle vedalaşacak.

Yeni sezonda Fernando Santos ile devam etmeyeceği iddia edilen Beşiktaş'ta gözler yönetime çevrildi.

Sergen Yalçın, Kurban Kurbanov ve Edin Terzic gibi isimleri gündemine aldığı öne sürülen Siyah-beyazlıların, Türkiye Kupası'nda alınacak sonuca göre karar vereceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti - 1. Resim

Başakşehir ile oynanan son lig maçında eleştiri oklarının hedefinde olan Fernando Santos, oynattığı futboldan dolayı taraftarların tepkisini çekmişti.

Sözleşmesinde 500 bin euroluk fesih maddesi olan Portekizli hoca için sezon sonunda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta 7 ayrılık! Hasan Arat o isimlerin biletlerini kesti - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'TA GİDECEKLER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi öncesi gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Aboubakar, Amartey, Ghezzal, Rebic, Worrall, Onana ve Chamberlain'in yeni sezonda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Öte yandan devre arası takıma katılan Svensson için de yaz kampındaki performansının esas alınacağı iddia edildi.

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