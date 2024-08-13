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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının mesaisi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş&#039;ta Antalyaspor maçının mesaisi başladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'u yenen Beşiktaş, ikinci hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi.

Samsunspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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