Beşiktaş'ta istikrarın adı: Salih Özcan!

Salih Özcan, Beşiktaş’ta bu sezona “istikrarıyla” damga vurdu… Bonservissiz alınan orta saha, Nübel’in ardından takımda en fazla maça çıkıp süre alan (1660 dakika) oyuncu oldu. Modern futbolun iki yönünü de oynayıp paranın hakkını verdi.

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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile yolları ayrılan Salih Özcan boştaydı. Kendine kulüp arıyordu. Diğer büyüklerin aklına pek gelmedi ama ona Kartal kanatlarını açtı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık mukavele yapıldı. Yıllık 2 milyon avro garanti ücreti olan Salih’in takımın vazgeçilmezlerinden olacağı bu kadar da tahmin edilmiyordu. Vincenzo İtaliano’nun kaleci Nübel ile birlikte vazgeçemediği isimlerden olan Özcan, 21 maçta oynadı. Nübel 1890 dakika sahada kalırken onu 1660 dakika ile Salih takip etti. Ve Orkun, Olaitan gibi takım arkadaşlarına verdiği güvence de çok değerliydi: “Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm.”

Salih Özcan

HERKES MEMNUN

Adeta unutulmak üzere olan ancak Beşiktaş’ta yeniden kimliğini bulan gurbetçi isim, taraftarın da sevgisini kazandı. Çünkü her maçta savaşçı kimliğini gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Onun siyah-beyazlı forma altındaki mücadelesi millî takımda da devamlılığını sağladı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın’dan da davet aldı. Skora sadece 1 asistlik katkı verse de onun rakip orta sahaların oyununu bozması, pres gücü, geriden takımı hücuma çıkarması daha değerliydi. 28 yaşındaki orta saha, bonservis ücreti ödenmeden alınan bir oyuncu için beklenenden fazlasını sergiledi. Hem yönetim hem Salih hem de İtaliano bu durumdan memnun.

Junior Olaitan

OLAITAN SORU İŞARETİ

Beşiktaş’ta top ayağına geldiğinde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden olan Junior Olaitan’ın durumu şaşırtıyor. Gittiği her takımda rotasyonu (herkesi hazır tutmak adına) çok seven teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun Beninli oyuncuya bakışı şaşırtıyor. Taraftar, genelde hamle oyuncusu olarak görülen Olaitan’ı 11’de görmek istese de İtalyan çalıştırıcı öğrencisini ekonomik kullanmayı tercih ediyor.

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