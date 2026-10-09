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Spor

Beşiktaş'ta Olaitan rekor kırabilir: 30-35 milyon avro kapıda!

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Beşiktaş'ta Olaitan rekor kırabilir: 30-35 milyon avro kapıda!
Başlık ResmiBeşiktaş'ta Olaitan rekor kırabilir: 30-35 milyon avro kapıda!

Beşiktaş’ın Göztepe’den 5 milyon avroya aldığı Beninli yıldızın talipleri çoğaldı. Menajeri devre arasında 30-35 milyon avroluk teklifler getirebileceğini söyledi.

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Beşiktaş’ın geçen sezonun devre arasında Göztepe’den 5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Hem Beşiktaş hem de millî formayla göz dolduran Nijerya asıllı Beninli oyuncunun menajerinin, Almanya ve İngiltere’den önemli takımlarla temas hâlinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Olaitan ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Sözleşmede bir sonraki satıştan Göztepe’ye yüzde 20’lik pay ödenmesi bulunuyor.

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Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

SEZON SONU GÖRÜŞELİM

Olaitan’ın menajerinin siyah-beyazlı yöneticilerle görüşerek “İsterseniz size devre arasında 30-35 milyon avro bandında teklifler getirebilirim.” dediği belirtildi. Olaitan’dan memnun olan yönetim ise sezon sonu için teklifleri değerlendirebleceklerini iletti. Olaitan 30 milyon avroluk bir bedelin üzerinde satılırsa, Sacha Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nun rekorunu kırmış olacak. Olaitan, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 13 resmî maçta gol atamadı ancak yaptığı 6 asistle siyah-beyazlı takımın bu sezonki başarısında pay sahibi oldu.

Junior Olaitan
Başlık ResmiJunior Olaitan

YİNE TEK BAŞINA DÖNDÜ

Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübe transfer olduğunda tek başına İstanbul’a gelen Olaitan’a iadei-itibar için millî maç dönüşü karşılama töreni çağrısında bulunmuştu. Ancak oyuncuyu sadece iki taraftar karşıladı. Olaitan, Messi’nin son kez millî formayla çıktığı maçta forma giymiş ve yıldız oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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