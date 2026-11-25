Başta Brighton olmak üzere isteyeni çok ama siyah beyazlılardan Junior Olaitan'a devre arasında izin yok. Beşiktaş’ta yıldızı parlayan Beninli orta sahanın olası ayrılığı sezon sonuna bırakıldı.

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Siyah beyazlılarda genelde hamle oyuncusu olarak kullanılan ve sahaya girdiğinde taraftarı en çok heyecanlandıran isim hiç kuşkusuz Junior Olaitan. Göztepe’den 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan (sonraki satıştan yüzde 20 pay) Olaitan, siyah beyazlı formayla 21 resmî maçta 3 gol ve 7 asiste ulaştı. Premier Lig’den başta Brighton olmak üzere bazı kulüplerin yakın takibe aldığı 24 yaşındaki oyuncuya devre arasında izin yok.

Junior Olaitan

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR

Şu anda gerek ligde gerekse Avrupa’da hedeflerine doğru ilerleyen siyah beyazlılar, Olaitan gibi bir jokeri kaybetmek istemiyor. Yönetim, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun da kalması yönünde rapor verdiği yıldız isim için gelecek teklifleri sezon sonuna bırakacak. Olaitan da her ne kadar yedek kalsa da siyah beyazlı kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu. Olaitan’ın 30 Haziran 2029’a kadar mukavelesi bulunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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