Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi: İlk 11'e geri dönüyor
Sakatlığını atlatarak Celtic maçında sahalara dönen ve attığı golle dikkat çeken Orkun Kökçü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Beşiktaş'ın kaptanının Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatarak sahalara dönen Orkun Kökçü, Celtic karşısında attığı golle dönüşünü taçlandırdı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan millî futbolcu, sergilediği performansla teknik heyetten geçer not aldı. Siyah-beyazlılarda kaptanın Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
GOLÜYLE DÖNÜŞÜNÜ TAÇLANDIRDI
Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuştu. Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyuna giren tecrübeli orta saha, rakip fileleri havalandırarak takımına katkı sağladı. Kaptanın ortaya koyduğu futbol, sakatlık sonrası hazır görüntüsüyle teknik heyeti memnun etti.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11 YOLDA
Celtic karşısında aldığı süreyi iyi değerlendiren Orkun Kökçü'nün, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması gündeme geldi. Kaptanın yokluğunda orta sahada istediği istikrarı yakalamakta zorlanan Beşiktaş'ta teknik heyetin, Orkun'un dönüşüyle birlikte bu bölgede yeniden önemli bir alternatife kavuştuğu değerlendiriliyor.