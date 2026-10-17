Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Beşiktaş'ta son durum: Trabzonspor maçı öncesi Dusan Vlahovic gelişmesi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yıldızı Dusan Vlahovic'in, bordo-mavililere karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.

Kaydet
|

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hoffenheim'la oynanan maçı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kaçıran yıldız golcünün, Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği 18 Ekim Pazar günü netleşecek.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Başlık ResmiDusan Vlahovic, Beşiktaş'ta 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

OH 'UN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Sırp golcünün tam olarak hazır olmaması halinde 2 gol ve 1 asist ile Hoffenheim maçına damga vuran Hyeon-gyu Oh'a ilk 11'de görev vereeceği belirtildi.

Hyeon-gyu Oh, 14 maçta 3 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiHyeon-gyu Oh, 14 maçta 3 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.
ÖNERİLEN HABERLER
Hoffenheim zaferi sonrası fena patladı! İsim isim saydı: Gördük işte çöpleri!
SPOR

Hoffenheim zaferi sonrası fena patladı! İsim isim saydı: Gördük işte çöpleri!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.