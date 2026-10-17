Beşiktaş'ta son durum: Trabzonspor maçı öncesi Dusan Vlahovic gelişmesi
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yıldızı Dusan Vlahovic'in, bordo-mavililere karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'in durumu belirsizliğini koruyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hoffenheim'la oynanan maçı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kaçıran yıldız golcünün, Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği 18 Ekim Pazar günü netleşecek.
OH 'UN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Sırp golcünün tam olarak hazır olmaması halinde 2 gol ve 1 asist ile Hoffenheim maçına damga vuran Hyeon-gyu Oh'a ilk 11'de görev vereeceği belirtildi.
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