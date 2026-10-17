Beşiktaş'ta son durum: Trabzonspor maçı öncesi Dusan Vlahovic gelişmesi

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yıldızı Dusan Vlahovic'in, bordo-mavililere karşı oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Beşiktaş'a Dusan Vlahovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hoffenheim'la oynanan maçı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kaçıran yıldız golcünün, Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği 18 Ekim Pazar günü netleşecek.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

OH 'UN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Sırp golcünün tam olarak hazır olmaması halinde 2 gol ve 1 asist ile Hoffenheim maçına damga vuran Hyeon-gyu Oh'a ilk 11'de görev vereeceği belirtildi.

Hyeon-gyu Oh, 14 maçta 3 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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