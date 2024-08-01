Beşiktaş'ta takım için transfer: Sağ bek Rashica

Hollandalı çalıştırıcının idmanlarda savunmada denediği Kosovalı yıldız, beklenen transfer gerçekleşmezse yeni ‘joker’ olacak.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta yabancı oyuncuların fazlalığının en çok sıkıntı çıkardığı bölgelerden biri de sağ bek. Geçen sezon ara transferde kadroya katılan Jonas Svensson’un hücumda yeterli olmadığını düşünen Giovanni van Bronckhorst, transferde de yaşanan kriz sebebiyle çözümü kendi üretti.

Hollandalı teknik adam, antrenmanlarda Milot Rashica’yı sağ bekte kullandı. Buna rağmen van Bronckhorst’un amacı Kosovalı yıldızı savunmaya hapsetmek değil.

TARZI UYGUN

Ofansif futbolu tercih eden tecrübeli teknik adamın sisteminde kanat bekler önemli yer tutuyor. Hem ileri hem de geri çalışan bekler isteyen van Bronckhorst’un sistemine solda Masuaku uyuyor. Sağda ise şu anda bu profile uyacak bir bek bulunmadığı için yeni gözde Rashica oldu. Oyuncusunun kanat forvet oynadığında da savunmaya yardım etmesinden etkilenen Hollandalı, beklenen transfer yapılmazsa sağ bekte formayı Rashica’ya verecek.

ASİSTLERE DEVAM

Giovanni van Bronckhorst, Rashica’nın asist yapma özelliğini, savunmadan ileriye çıkışlarda kullanmak istiyor. Rashica, takımın çok kötü olduğu geçen sezonda 4 gol atıp, 5 de asist yapmıştı.