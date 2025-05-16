Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması

Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşması kapsamında 3 bankaya toplamda 1,3 milyar lira ödeme yaptığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Bankalar Birliği borcunun 1.278.828.670 TL'lik ödemesinin yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş ‘ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." ifadeleri yer aldı.