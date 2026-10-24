Beşiktaş'tan Serdar Ali Çelikler'e tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında bir YouTube programında yaptığı yorumlar nedeniyle Serdar Ali Çelikler'e tepki gösterdi.

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Beşiktaş, gazeteci Serdar Ali Çelikler tarafından bir YouTube programında Vincenzo Italiano hakkında kullanılan ifadelerin yorumculuk sınırlarını aştığını belirterek, söz konusu açıklamaları kınadı.

Vincenzo Italiano

"İŞİNE BÜYÜK BİR AŞKLA BAĞLI"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir YouTube programında Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano hakkında yorumculuk sınırını aşarak çirkin bir benzetmede bulunan ve futbolcularımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ifadelerini tespit ettiğimiz Serdar Ali Çelikler’i şiddetle kınıyoruz.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano başta olmak üzere, camiamızın herhangi bir ferdi ile ilgili olarak terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunulması tarafımızca kesinlikle kabul edilemez.

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’nun işine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğu ve sahip olduğu kazanma hırsını ve heyecanını futbolcularımıza ne kadar iyi aktarabildiği taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışken böyle bir yorumda bulunulmasının takdirini kamuoyuna bıraktığımızı ifade eder; basın meslek etik ilkeleri çerçevesinde yapılan haber veya yorumları tenzih ederiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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