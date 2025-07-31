Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk maçı öncesi taraftarına önemli duyuru
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Polonya'da karşılaşacak olan Beşiktaş, kritik karşılaşma öncesi taraftarına yönelik bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 4-2 kaybettiği 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesinde taraftarları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, maçı stadyumda takip edecek olanlar için toplanma yerinin Rynek Glowny (Ana Meydan) olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımımız, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında, bugün TSİ 21.00'de Polonya Krakow Reymana Stadium'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı için Raymana Stadium Krakow'un kapıları yerel saatle 18.00'de açılacaktır. Taraftarımız için toplanma yeri Rynek Glowny'dir.
Stadyuma toplu bir şekilde ve polis eşliğinde saat 17.30'da hareket edilecektir.
Ev sahibi takım tribününden bilet satın alan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır."