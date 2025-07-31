Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk maçı öncesi taraftarına önemli duyuru

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçı 4-2 kaybettiği 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesinde taraftarları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, maçı stadyumda takip edecek olanlar için toplanma yerinin Rynek Glowny (Ana Meydan) olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: