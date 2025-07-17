Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor

Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor
Futbol, IFAB, Penaltı, VAR, Hakem Hataları, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Penaltı vuruşları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında devrim niteliğinde değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) getirmek istediği yeni kurallar, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayabilir.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolun geleceğini şekillendirecek radikal kararlar planlıyor. İngiliz basınından The Times; IFAB'ın, penaltılar ve VAR için yeni kurallar getirmek istediğini yazdı.

Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor - 1. Resim

PENALTI DİREKTEN DÖNERSE OYUN DURACAK

Yeni öneriye göre; kullanılan penaltı vuruşu kaleciden ya da direkten dönerse oyun durdurulacak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek.

HAKSIZ KORNER DE VAR'DAN DÖNECEK

Hakem haksız yere bir köşe vuruşu kararı verdiyse, VAR bu karara müdahale edebilecek. İkinci sarı kartlarda da VAR devreye girebilecek.

Söz konusu düzenlemelerle birlikte VAR'ın oyuna daha fazla etki etmesi ve hakem hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor - 2. Resim

KASIMDA GÖRÜŞÜLECEK, MART 2026'DA OYLANACAK

Önerilerin uygulamaya konması için bir onay süreci bulunuyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek IFAB toplantısında resmi teklifin sunulması gerekiyor. Bu sürecin ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylama yapılacak. Mart 2026'daki toplantıdan olumlu sonuç çıkması halinde ise yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Onaylanması halinde yeni kurallar 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı!Konut Fiyat Endeksinde artış! İki il megakenti geride bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de dakikalarca ıslıklanmıştı! Samet Akaydın'dan olay Trabzonspor itirafı: Hangi takımı tuttuğunu açıkladı - SporOlay itiraf: Hangi takımlı olduğunu açıkladıOlimpiyat sporcusu Audun Groenvold'a yıldırım çarptı! Norveç Kayak Federasyonu ölüm haberini paylaştı - SporOlimpiyat sporucusu yıldırım çarpması sonucu öldü!Fatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması! "Bir an önce bitsin" - SporFatih Tekke'den Miguez ve Puertas açıklaması!Beşiktaş'ın genç yıldızı Avusturya'nın en çok parlayan ismi! Yerli Busquets, Demir Ege - SporAvusturya'nın en çok parlayan ismi!Devleri geri çevirdi, 'Kalacağım' dedi! Aslan gönüllü Yunus - SporDevleri geri çevirdi, 'Kalacağım' dedi! Aslan gönüllü YunusDavinson Sanchez'e yasak! Aslan teklifi reddetti - SporDavinson Sanchez'e yasak! Aslan teklifi reddetti
Sonraki Haber Yükleniyor...