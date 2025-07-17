Bildiklerinizi unutun! Futbolda tarihi değişiklikler: Yeni kurallar gelliyor

Penaltı vuruşları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında devrim niteliğinde değişiklikler yapılmaya hazırlanılıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) getirmek istediği yeni kurallar, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayabilir.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolun geleceğini şekillendirecek radikal kararlar planlıyor. İngiliz basınından The Times; IFAB'ın, penaltılar ve VAR için yeni kurallar getirmek istediğini yazdı.

PENALTI DİREKTEN DÖNERSE OYUN DURACAK

Yeni öneriye göre; kullanılan penaltı vuruşu kaleciden ya da direkten dönerse oyun durdurulacak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek.

HAKSIZ KORNER DE VAR'DAN DÖNECEK

Hakem haksız yere bir köşe vuruşu kararı verdiyse, VAR bu karara müdahale edebilecek. İkinci sarı kartlarda da VAR devreye girebilecek.

Söz konusu düzenlemelerle birlikte VAR'ın oyuna daha fazla etki etmesi ve hakem hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

KASIMDA GÖRÜŞÜLECEK, MART 2026'DA OYLANACAK

Önerilerin uygulamaya konması için bir onay süreci bulunuyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek IFAB toplantısında resmi teklifin sunulması gerekiyor. Bu sürecin ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylama yapılacak. Mart 2026'daki toplantıdan olumlu sonuç çıkması halinde ise yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Onaylanması halinde yeni kurallar 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak.