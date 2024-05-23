Bir kupadan fazlası! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak

Bu sezon taraftarlarını ligde hayal kırıklığına uğratan iki takım için de kupa; hem büyük prestij hem de Avrupa Ligi’ne play-off turundan başlamak anlamına geliyor...

MURAD TAMER'İN HABERİ - Her zamankinden daha çalkantılı geçen sezonda artık geri sayıma geçilirken Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam sahibini bulacak. Ligde umduğunu bulamayan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ile Trabzonspor, kupa finalinde Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu kupa her iki takım için de Avrupa macerası adına büyük önem taşıyor.

İKİ TUR ATLAMAK DEMEK

Kupa şampiyonu, ligde kaçıncı sırada olursa olsun Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak. Beşinci sırada olan Beşiktaş, kupayı alamazsa Avrupa kupalarına katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa’ya 3-1 kaybeden Beşiktaş’ın son maçta, üç puan gerisindeki rakibine yenilmemesi gerekiyor. Lig üçüncüsü Trabzonspor kupayı kazanırsa play-off’tan, kazanamazsa ikinci ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

İKİ GOLCÜ BİR ARADA

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe’nin dünkü taktik idmanda Semih Kılıçsoy ile Cenk Tosun’u santrforda birlikte denediği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle son maçta forma giyemeyen Muleka’nın durumu düzeldi ve kadroya alındı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Trabzonspor daha önce Olimpiyat Stadı’nda 3’ü Süper Kupa, ikisi Türkiye Kupası olmak üzere beş final oynadı ve bu maçların tamamını kazandı. Olimpiyat Stadı’nda beş kupa sevinci yaşayan Fırtına, Beşiktaş karşısında bu sayıyı altıya çıkarmak istiyor.

"TARAFTARIMIZI SEVİNDİRECEĞİZ"

Beşiktaş’ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, “Sadece futbolun konuşulduğu bir maç olur inşallah” temennisinde bulunurken, “Beşiktaş her zaman şampiyonlukları kovalar ama bu sene biraz geride kaldık. Kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Muleka ve Ghezzal iki gündür idmana çıkıyorlar. Rashica’nın bir sıkıntısı vardı ama o da son idmana çıktı. Bütün futbolcularımız oynamak istiyorlar” dedi.

ANLATILMAZ BİR DUYGU

Siyah beyazlı çalıştırıcı, “Beşiktaş’ın başında olmak hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Hocalık boyutunda inşallah yarın (bugün) kazanırsak kupa kazanmanın anlatılacak bir duygu olmadığını düşünüyorum” vurgusunda bulunurken, “Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ TAKIMIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dev maça yönelik olarak, “Final oynamak harika bir şey. Kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 defa kazanmış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz” derken, “Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Karşımızda bu ülkenin en değerli takımlarından Beşiktaş var. İyi bir mücadele olacak. Analizleri yaptık. Bizde takım anlayışı biraz daha iyi gibi” sözlerini kullandı.

KAYBEDEN ALKIŞLASIN

“Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum” vurgusu yapan Abdullah Hoca, “Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda” derken, “Yarıştığım bütün kategorilerde oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bu işin mükafatı olan kupaları kazanmaya çalıştım. Futbolun iyileştirme gücünün dışına çıkmayalım lütfen, üslubumuz iyi olmalı” dedi.