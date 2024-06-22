Bizim Çocuklar liderlik aşkına sahada! Rakip Portekiz, işte Montella'nın ilk 11'i

Bizim Çocuklar, Gürcistan’ın ardından gözünü Ronaldolu Portekiz’e dikti. Kritik maç 19.00’da başlayacak. 1 puan alsak bile grup liderliğimiz sürecek.

EURO 2024’e 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Millî Takım, F Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. TRT 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Çekya’yı uzatma bölümünde yenebilen Portekiz karşısında alacağımız bir puan bile bizi liderlik koltuğunda tutacak, gruptan lider çıkma yolunda da büyük avantaj sağlayacak. Grubun diğer maçında ise 16.00’da Hamburg’da Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek.

KART SINIRINDA İKİ İSİM

Türkiye’de ve Portekiz’den ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz’den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao kart görürse cezalı duruma düşecek.

"ARDA'YA ÖNLEM ALDIK"

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, maç öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler’e dikkati çekerek, “Onun oyunu maçta belirleyici olacaktır ama önlemimizi aldık” dedi. Portekiz’in yıldızlarından Leao ise “Hakan Çalhanoğlu harika bir oyuncu, Barış Alper de çok süratli” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: PAROLA SABIR

Kerem Aktürkoğlu maçta acele etmeyeceklerini belirterek, “Sabır bizim en büyük parolamız. Acele etmezsek yaparız. Hazırlık maçları sonuç olarak kötü gözükebilir ama oyun olarak çok anlamlı noktalara dokundu. Sabırlı olursak galibiyetle ayrılmamız kaçınılmaz olur” dedi.

"ARDA GÜLER BİRAZ YORGUN"

Portekiz’le çok kritik bir sınava çıkacak olan A Millî Takım’da Arda Güler sıkıntısı baş gösterdi. Ay yıldızlıların teknik patronu Vincenzo Montella, dünkü basın toplantısında yıldız oyuncunun ilk 11’de başlayamayabileceğini açıkladı. Arda’nın yorgunluğu olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, “Maça ilk 11 başlayıp başlamayacağına bugün karar vereceğiz. Risk durumuna göre karar vermemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.

TEK EKSİK İRFAN

İrfan Can Kahveci’nin sakatlığının devam ettiğini ve forma giyemeyeceğini açıklayan Montella, “Başka eksiğimiz yok. Psikolojik olarak maça hazırız. Daha iyi defansif duruşa sahip olmalıyız. Savunma ofansif oyuncularımızdan başlıyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde beklenilen kadar sıkıntı yaşamayacağız. Defansif olarak iyi olduktan sonra hücumda ne kadar iyi olduğumuzu biliyoruz. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz” dedi.

PORTEKİZ’İN ZAAFLARI VAR

Portekiz’in mükemmel bir takım olduğunu düşünmediğini söyleyen Montella, “Onların da eksileri var. Zaaflarını zorlayacağız” dedi. Ronaldo’ya da değinen İtalyan teknik adam, “İnanılmaz bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için çok şanslılar” dedi.

MUHTEMEL 11'İMİZ: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Salih, Barış, Arda (Kerem), Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: V. Montella

SAKAT: İrfan Can

PORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Ronaldo, Leao

TEKNİK DİREKTÖR: R. Martinez

SAKAT: -