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Brezilya'da Carlos Cuesta gelişmesi: Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu için açıklama

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Brezilya'da Carlos Cuesta gelişmesi: Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu için açıklama
Başlık ResmiBrezilya'da Carlos Cuesta gelişmesi: Galatasaray'dan kiralık giden oyuncu için açıklama

Brezilya Ligi takımlarından Vasco da Gama, Eylül 2025'te Galatasaray'dan kiralanan Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Cuesta'nın, Flamengo maçında oynamama sebebi de belli oldu.

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Vasco da Gama, Brezilya Serie A'nın 33'üncü haftasında oynanan Flamengo karşılaşması öncesinde Carlos Cuesta'nın sakatlık durumu ve takımdaki geleceği hakkında açıklama paylaştı.

"KALÇA AĞRISI NEDENİYLE OYNAMADI"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, kalçasının sol bölümündeki ağrı nedeniyle Flamengo maçında forma giymediği belirtildi.

Galatasaray'dan Eylül 2025'te Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'nın, Brezilya ekibiyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.
Başlık ResmiGalatasaray'dan Eylül 2025'te Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta'nın, Brezilya ekibiyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Galatasaray'a 2024-2025 sezonundan ara transferde döneminde gelen ve 9 karşılaşmada görev yapan Kolombiyalı stoperin geleceğiyle ilgili de bilgilendirme yapıldı. Brezilya kulübü, "Vasco da Gama, oyuncunun durumuyla ilgili Galatasaray'la görüşmelerine devam ediyor" denildi.

Vasco da Gama formasıya 48 maça çıkan Carlos Cuesta, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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