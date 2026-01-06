Galatasaray'ın geçtiğimiz eylül ayında Vasco da Gama'ya 750 bin eruoya kiraladığı Carlos Cuesta, hayal kırıklığı yaşattığı Süper Lig günlerinin aksine yeni takımında sergilediği performansıyla adından söz ettiriyor. Brezilya kulübü, Kolombiyalı savunma oyuncusu için önemli bir karar alındı.

Vasco da Gama, Şubat 2025'te Galatasaray'ın 8 milyon euro bonservis ödediği ve Eylül 2025'te kiralık gönderdiği (yarım sezon 750 bin euro) Carlos Cuesta'nın sözleşmesinde yer alan özel maddeyi kullandı.

YENİ TARİH 31 ARALIK 2026

Sporx'te yer alan habere göre; Brezilya kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun kontratında bulunan '+1 yıl kiralama' opsiyonunu devreye soktu. Bu gelişmeyle birlikte Kolombiyalı stoperin mukavelesi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmış oldu.

GALATASARAY'A 1,5 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Galatasaray'a 1,5 milyon euro ödeme yapan Vasco da Gama, opsiyonun kullanıldığını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Öte yandan Brezilya temsilcisi, ilerleyen dönemde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu da kullanarak, Carlos Cuesta'nın bonservisini alma hakkına sahip.

