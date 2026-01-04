Türkiye Gazetesi
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Veda paylaşımı geldi
Galatasaray, Süper Lig ekibi Konyaspor ile prensip anlaşmasına varan Berkan Kutlu'ya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.
Galatasaray, Konyaspor ile anlaşmaya varan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya veda etti.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.
Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadelerine yer verildi.
