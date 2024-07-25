Bu defa Beşiktaş'a rakip olacak! Domagoj Vida, Süper Lig'e dönüyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile transfer görüşmelerine başladı. Hırvat stoperin resmi imzayı atmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, Çaykur Rizespor'un transfer listesinde bulunuyor.

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu sürdüğü ve ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı.

VIDA RİZESPOR'A ÇOK YAKIN

İlhan Palut'un takımında görmek istediği Hırvat stoperin kısa sürede imza atması bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.