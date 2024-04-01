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Haberler > Spor > Bu sözler kavgada söylenmez! Erling Haaland'ı yerden yere vurdu: "4. lig oyuncusundan farkı yok"

Bu sözler kavgada söylenmez! Erling Haaland'ı yerden yere vurdu: "4. lig oyuncusundan farkı yok"

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Bu sözler kavgada söylenmez! Erling Haaland&#039;ı yerden yere vurdu: &quot;4. lig oyuncusundan farkı yok&quot;

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Manchester City-Arsenal maçı sonrası Roy Keane, yaptığı Erling Haaland açıklamasıyla çok konuşuldu.

Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı. Maç sonrası Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yerden yere vurdu.

"4.LİG OYUNCUSU GİBİ"

Roy Keane, Haaland hakkında yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Bu sözler kavgada söylenmez! Erling Haaland'ı yerden yere vurdu:

"Kafa vuruşları veya gol açısından dünyanın en iyisi. Fakat genel olarak oyunu o kadar kötü ki sadece bugün değil, 4. Lig oyuncusu gibi. Bu konuda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyununun gelişmesi gerekiyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde böyle olacak." 

 

Düzenleyen:  - Spor
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