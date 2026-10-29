Bucks'ı deplasmanda farklı devirdi: Rockets'ten 12 yıl sonra 5'te 5

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla mağlup etti ve 12 yıl aradan sonra ilk defa sezona 5'te 5'le başladı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, Fiserv Forum'da Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla devirdi.

2014-2015 sezonundan sonra ilk defa sezona 5’te 5 yaparak başlayan Houston'da Fred VanVleet 24 sayı, Amen Thompson 23 sayı ve Kevin Durant 18 sayı kaydedetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

Kevin Durant

Bu sezon 4'üncü defa kaybeden Milwaukee'de Tyler Herro 23 sayı, Jaime Jaquez Jr. da 19 sayıyla oynadı.

LEBRON JAMES'TEN DOUBLE-DOUBLE

Philadelphia 76ers, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'ı 114-109'luk skorla mağlup etti ve bu sezonki 4'üncü galibiyetini elde etti.

Philadelphia'da LeBron James 13 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparken; Tyrese Maxey 27 sayı, Joel Embiid de 21 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise 4 dakika kaldığı parkede 1 sayı, 1 ribaund ve 1 blokla oynadı.

Ligdeki 3'üncü yenilgisini alan Indiana'da Pascal Siakam 26 sayı, Andrew Nembhard ve Aaron Nesmith de 18'er sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 117 - Miami Heat: 129

Cleveland Cavaliers: 121 - Washington Wizards: 111

Detroit Pistons: 97 - Charlotte Hornets: 89

Indiana Pacers: 109 - Philadelphia: 114

Toronto Raptors: 129 - Orlando Magic: 99

Chicago Bulls: 127 - New York Knicks: 133

New Orleans Pelicans: 91 - Denver Nuggets: 104

Milwaukee Bucks: 100 - Houston Rockets: 132

Minnesota Timberwolves: 114 - Golden State Warriors: 119

Utah Jazz: 111 - San Antonio Spurs: 117

Dallas Mavericks: 120 - Oklahoma City Thunder: 96

Los Angeles Clippers: 87 - Los Angeles Lakers: 103

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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