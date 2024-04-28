Burak Yılmaz İstanbul'dan zaferle ayrıldı! Kayserispor 3 puanı 2 golle aldı
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Pendikspor'a konuk olan Kayserispor, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak 12. sıraya yükseldi. Burak Yılmaz'ın öğrencileri karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-1 devirdi.
Küme düşme hattından uzaklaşan sarı-kırmızılılar, 40 puana ulaşarak 12.sıraya yükseldi.
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
56. dakikada Kayserispor öne geçti. Kayserispor'un Pendikspor ceza yayı içinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Bourabia geçti. Bourabia'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
70. dakikada Pendikspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Diaby'nin yaptığı ortaya altı pas içinde Eze boş pozisyonda kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
90+2. dakikada Pendikspor çok etkili geldi. Diaby yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
90+6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lusamba'nın arka direğe yaptığı ortada Sequeira kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
PENDİKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 69 Eze), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. Dk. 69 Diaby), Thiam, Umut Nayir (Dk. 84 Erencan Yardımcı)
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 77 Attamah), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Shukurov, Bourabia, Boa Morte (Dk. 86 Ackah), Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek)
Goller: Dk. 7 Ndiaye (Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte, Dk. 56 Bourabia (Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Bourabia (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Shukurov, Dk. 86 Attamah (Kayserispor), Dk. 80 Lusamba (Pendikspor)