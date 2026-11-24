CAS (Spor Tahkim Mahkemesi), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) kararıyla şampiyonluğu elinden alınan Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu ilan etti.

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Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne götüren Senegal Futbol Federasyonu (FSF), davayı kazandı.

CAF HÜKMEN YENİK SAYDI

CAF Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösterdi.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

SENEGAL İTİRAZ ETTİ

Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) verdiği kararın haksız ve kabul edilemez olduğunu belirterek Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulundu.

CAS SON KARARI VERDİ

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) Senegal'in hükmen mağlup sayarak Fas'ı şampiyon ilan ettiği karar, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından bozuldu ve Senegal yeniden şampiyon ilan edildi.

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