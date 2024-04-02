Çaykur Rizespor İstanbul'dan 3 puanla döndü! Karadeniz ekibinden 4 gollü galibiyet

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, 3 puanı 4 golle aldı. Milli aradan galibiyetle dönen Karadeniz temsilcisi, 5.sıraya yükselerek çıkışını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, puanını 45'e çıkardı. Bu sezon 21. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 10 maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silinmişti.

İSTANBULSPOR 0 - 4 RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Zeqiri'nin pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Olawoyin, Loshaj ve Mehmet Yeşil'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

44. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Zeqiri'nin kendi yarı sahasının solundan savunmanın arkasına uzun pasında topu kafasıyla önüne alan Minchev, süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, Mehmet Yeşil ve Simon Deli'nin çabasına rağmen kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

Bu pozisyondan hemen önceki İstanbulspor atağında ceza sahası içinde Akintola ile girdiği ikili mücadelede Özcan Şahan yerde kaldı. İstanbulsporlu futbolcular ve teknik heyet, hakem Alper Akarsu'ya uzun süre penaltı itirazlarında bulundu.

64. dakikada Çaykur Rizespor üçüncü golü kaydetti. Orta sahada Tunahan Şamdanlı'nın hatası sonucunda topun sahibi olan Sauer, önündeki boşluğu değerlendirerek sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı Minchev ile buluşturdu. Minchev, penaltı noktasının gerisinde topu soluna çekip uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

79. dakikada Akintola'nın ceza sahası içi sol çaprazda ve 80. dakikada Gaich'in ceza sahası dışından çıkardığı şutlarda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Gaich'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top kaleci Alp Arda'dan döndü. Akintola, seken topu altıpasın içinde boş kaleye tamamlayarak filelerle buluşturdu: 0-4.