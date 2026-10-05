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Spor

Çin Açık'ta şoke eden olay: Seyirciyi yaraladı, diskalifiye edildi

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Çin Açık'ta şoke eden olay: Seyirciyi yaraladı, diskalifiye edildi
Başlık ResmiÇin Açık'ta şoke eden olay: Seyirciyi yaraladı, diskalifiye edildi

Çin Açık yarı final maçında korta çıkan Rus tenisçi Daniil Medvedev, öfkeyle tribünlere gönderdiği topun seyirciye çarpması üzerine turnuvadan diskalifiye edildi.

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Final için Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşan Medvedev, setlerde 7-5 ve 5-3 gerideyken kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.

TOP SEYİRCİNİN YÜZÜNE ÇARPTI

Topun maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarpması üzerine hakem Muhammed Lahyani, Rus sporcuyu diskalifiye etti.

Çin Açık'ta şoke eden olay: Seyirciyi yaraladı, diskalifiye edildi
Başlık ResmiÇin Açık'ta şoke eden olay: Seyirciyi yaraladı, diskalifiye edildi

"SEYİRCİDEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Medvedev, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum." ifadelerini kullandı. Djokovic, bu kararın ardından kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale çıktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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