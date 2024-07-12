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Ciro Immobile Beşiktaş'a transfer oldu! İtalyan yıldızın geliş saati açıklandı

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Ciro Immobile Beşiktaş&#039;a transfer oldu! İtalyan yıldızın geliş saati açıklandı

Spor Haberleri

Forvet arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Lazio'dan Ciro Immobile ile anlaşan Kartal, milli oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Beşiktaş, Ciro Immobile yaptığı transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan yıldızla 2 yıllık anlaşmaya varan Siyah-beyazlıların bugün KAP açıklaması yapması bekleniyor.

Ciro Immobile Beşiktaş'a transfer oldu! İtalyan yıldızın geliş saati açıklandı - 1. Resim

IMMOBILE BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR

Immobile'nin bugün saat 18.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maça çıkan Immobile, 11 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

 

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