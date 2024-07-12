Ciro Immobile Beşiktaş'a transfer oldu! İtalyan yıldızın geliş saati açıklandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Forvet arayışlarında sona yaklaşan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu. Lazio'dan Ciro Immobile ile anlaşan Kartal, milli oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.
Beşiktaş, Ciro Immobile yaptığı transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.
İtalyan yıldızla 2 yıllık anlaşmaya varan Siyah-beyazlıların bugün KAP açıklaması yapması bekleniyor.
IMMOBILE BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR
Immobile'nin bugün saat 18.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maça çıkan Immobile, 11 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor