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Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti: Hat-trcik yaptı, 1000 gole çok az kaldı

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Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti: Hat-trcik yaptı, 1000 gole çok az kaldı
Başlık ResmiCristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti: Hat-trcik yaptı, 1000 gole çok az kaldı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Kholood karşısında hat-trick yaparak, 25 yıllık kariyerinde gol sayısını 985'e yükseltti.

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Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12'nci haftasında Al Kholood'u 5-3'lük skorla devirdi.

15 DAKİKADA RONALDO RÜZGARI

Al Nassr'ın gollerini 24'üncü dakikada Angelo, 38'de Mane ile 66, 72 ve 81'de Ronaldo kaydetti. Konuk takımın golleri 16 ve 90+4'üncü dakikalarda Domingues ve 45+2'de Essomba ve 90+4'te attı.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu topladığı 28 puanla ikinci sırada yer alıyor. Al Kholood ise 12 puanda kaldı.

Cristiano Ronaldo
Başlık ResmiCristiano Ronaldo

985 GOLE ULAŞTI

Ronaldo, 25 yıllık kariyerinde 985 gole ulaştı. Portekizli star, resmi maçlarda 15 gol daha atarsa futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk futbolcu olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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