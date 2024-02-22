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    • Haberler > Spor > Dani Alves'e 4.5 yıl hapis cezası! Cinsel saldırıdan yargılanmıştı

    Dani Alves'e 4.5 yıl hapis cezası! Cinsel saldırıdan yargılanmıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dani Alves, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kariyerinde Barcelona, Juventus, PSG ve Sevilla gibi takımların formasını giyen Dani Alves, bir kadına karşı işlediği cinsel saldırı suçundan dolayı 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

    Tutuklu yargılanan Brezilyalı futbolcunun cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. 

    Alves'in ayrıca 150 bin euro tazminat ödeyeceği ifade edildi.

    Brazilian right back Dani Alves to leave Barcelona for 2nd time

    23 YAŞINDAKİ KADINA SALDIRMIŞTI

    İspanya'nın Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Dani Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

    Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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