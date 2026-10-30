Derbide skorbord detayı: Galatasaray, Fenerbahçe logosundan ceza aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe maçının skor atelasında konuk ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescil edilmemiş logosunun kullanılması gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi.

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PFDK, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 2-1 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı. Maç sonu kavga eden Archie Brown 3 maç, Abdülkerim Bardakcı ise 2 maçtan men edilirken; sarı-kırmızılı kulübe yönelik dikka çeken bir ceza daha çıktı.

Derbi sonrası objektiflere yansıyan kavga görüntüleri gündem oldu.

CEZA SEBEBİ BELLİ OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, zorlu 90 dakikanın ardından RAMS Park skorbordunda tescil edilmemiş Fenerbahçe logosu (sarı-lacivertlilerin TFF tarafından tescil edilen logosunda yıldız bulunmuyor) kullandığı gerekçesiyle "talimatlara aykırılık"tan Galatasaray'a 280 bin TL para cezası uygulandı.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçın skorbordunda 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullandı.

Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray A.Ş.’nin, skorboardda misafir takımın TFF’ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1'inci maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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