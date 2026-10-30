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Derbide skorbord detayı: Galatasaray, Fenerbahçe logosundan ceza aldı!

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Derbide skorbord detayı: Galatasaray, Fenerbahçe logosundan ceza aldı!
Başlık ResmiDerbide skorbord detayı: Galatasaray, Fenerbahçe logosundan ceza aldı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe maçının skor atelasında konuk ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescil edilmemiş logosunun kullanılması gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe ceza verdi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 2-1 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili verilen cezaları açıkladı. Maç sonu kavga eden Archie Brown 3 maç, Abdülkerim Bardakcı ise 2 maçtan men edilirken; sarı-kırmızılı kulübe yönelik dikka çeken bir ceza daha çıktı.

Derbi sonrası objektiflere yansıyan kavga görüntüleri gündem oldu.
Başlık ResmiDerbi sonrası objektiflere yansıyan kavga görüntüleri gündem oldu.
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CEZA SEBEBİ BELLİ OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, zorlu 90 dakikanın ardından RAMS Park skorbordunda tescil edilmemiş Fenerbahçe logosu (sarı-lacivertlilerin TFF tarafından tescil edilen logosunda yıldız bulunmuyor) kullandığı gerekçesiyle "talimatlara aykırılık"tan Galatasaray'a 280 bin TL para cezası uygulandı.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçın skorbordunda 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullandı.
Başlık ResmiGalatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçın skorbordunda 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu kullandı.

Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray A.Ş.’nin, skorboardda misafir takımın TFF’ye tescil edilmemiş logosunun kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1'inci maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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