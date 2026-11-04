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Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı

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Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Başlık ResmiDirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakası öncesinde açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli camia ve kendisi için özel bir mücadele olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme hakkında da konuştu.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"BELKİ BÜYÜLÜ BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Hem kulüp hem kendisi için özel bir karşılaşma olduğunu belirten Kuyt, "Benim için çok özel bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra kura çekildiği an Liverpool maçını sabırsızlıkla bekliyordum. Bugün geçici olarak takımın başında olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gelebilmek için uzun yıllar bekledik. Burada olma sebebimiz en iyi takımlara karşı mücadele etmek. Birçok insan için Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri. Kendimizi göstermek için iyi bir fırsat. Zor zamanlarda kendinizi göstermek istersiniz. Birçok insan iyi sonuç almamızı beklemiyor ama belki büyülü bir şeyler olabilir." diye konuştu.

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Başlık ResmiDirk Kuyt

"EMRE İLE KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme yaptıklarını aktaran Dirk Kuyt, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." açıklamasını yaptı.

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