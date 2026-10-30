Dirk Kuyt yönetiminde ilk rakip Göztepe: Fenerbahçe'de 1 cezalı, 2 sakat var
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak. Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yapacak. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Trendyol Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, sahasında Göztepe karşısında galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
KULÜBE KUYT'A EMANET
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında teknik sorumlu görevini Dirk Kuyt üstlenecek. Sezon başında yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertli takıma dönen Hollandalı futbol adamı, sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını verecek.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown da karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.