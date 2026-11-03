Dirk Kuyt'tan ayrılık cevabı: Geleceğine ilişkin konuştu

Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Yeni hoca konusunda fikrinin alınıp alınmadığı ve görevde kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Hollandalı çalıştırıcı, "Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, iyi bir performansla reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.

Müsabakanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kuyt, "18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli ve heyecan vericiydi. O seviyeye ulaştığınız zaman etkileyici takımlarla maç yapacağınızı biliyorsunuz. Kura çekildikten sonra çok heyecanlıydım. Herkes Fenerbahçe ve Liverpool'un benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yarın benim için çok önemli bir durum olacak. Şu anki aşamada önemli kişi ben değilim. Taraftarlara iyi performans sergilemek ve reaksiyon göstermek gerekiyor. Yarın iyi enerji, tutkulu ve iyi oyunla özel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Liverpool, harika bir takım. Fenerbahçe de öyle. Yarın taraftarların ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

"YARIN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT, OYUNCULAR İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Maç için iyi bir planlarının bulunduğunu aktaran Kuyt, şöyle devam etti:

"Liverpool ile deplasmanda değil kendi evimizde oynamak isterim. Yarın çok büyük bir fırsat, oyuncular için çok büyük bir fırsat. Yarın için çok iyi bir planımız var. Bence oyuncular bu plana inanıyor. Fenerbahçe taraftarının da kendisini Avrupa'ya göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Oyuncuların ilk sahaya çıkışından itibaren taraftarlarımız arkamızda olacak. Bu, en iyi performans konusunda en büyük gücümüz olacak. Benim için hayatta fırsatları yakalamak çok önemli. Oyuncularıma her zaman 'Beklenmeyeni bekleyin.' derim. Fenerbahçe'nin benim için ne kadar özel olduğu bilinen bir şey. Başkan beni aradığında, takımın personeli arasında olmam için çağırıldığımda çok gururlanmıştım. Ben bir profesyonelim ve geleceğe doğru ilerlememiz gerekiyor. Yarın benim için de kendimi göstermem için bir şans."

Dirk Kuyt

"ÇOK İYİ BİR PLANIMIZ VAR"

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Kuyt, "Çok iyi bir planımız var. Bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu görecekler. Fenerbahçe'nin harika oyuncuları var. Burada Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncularımız var. Bunu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu anki durumdan mutlu değil. Yarın iyi giderse özel bir şeyle karşılaşabiliriz. Burası harika bir kulüp. Bunun için mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bütün oyuncularımız bize destek veriyor. Futbolda biraz şansa ihtiyacınız var. Göztepe maçından sonra da şanssız olduğumuzdan bahsettim. Taraftarlar arkamızdaysa Avrupa'daki herkes gördüklerine inanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKAN BANA BURADA OLMA FIRSATI VERDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Teknik direktör konusunda fikrinin alınıp alınmadığı ve görevde kalıp kalmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Kuyt, "Başkan bana burada olma fırsatı verdiği için çok mutluyum. Teknik heyet tarafında görev verilmişti. Kulüp benim geçen maç ve bu maç için başa geçmemi söyledi. Ben de elimden geldiğince başarılı şekilde yapmayı deneyeceğim. Umarım yarın akşam da başarılı bir akşam olacak. Başkanımıza çok büyük bir güvenim var. Alacağı karar ne olursa olsun kulüp için iyi olacağından eminim. Yarınki maça odaklanmak istiyorum." dedi.

Romelu Lukaku

LUKAKU: "KALİTEMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekibin Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku, kalitelerini göstermek istediklerini dile getirdi.

Bu seviyelerde her duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini aktaran deneyimli golcü, "Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Liverpool gibi büyük bir kulübe karşı oynamak bize zorluk oluşturabilir. Avrupa seviyesinde olduğumuzu, kalitemizi göstermek istiyoruz. Maçları kaybediyoruz ama maç kaybetmeyi sevmem. Kulüp de bu durumda olmayı istemiyor. Kulüp için daha çok çalışmaya devam edeceğim. Sonraki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe için çalıştıklarını dile getiren Lukaku, şunları kaydetti:

"Ben ve Vedat beraber oynadığımız zamanlarda birbirimizin oyununu anlayabilmemiz gerekiyor. İki forvetli sistemlerde oynadım. Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ve farklı forvetlerle de oynadım. Vedat'ın kalitesinin benimkini tamamladığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmamız gerekiyor. Konuşmalarımız oluyor. Günün sonunda da başarılı olmak istiyoruz. Burada bir süreklilik gösterdiğim zaman olmuştu. Takım arkadaşlarımla iletişimimde topu nerede isteyeceğimden bahsediyorum genellikle. Genel olarak kolektif açıdan bakarım. Göztepe maçı içerisinde elimizdeki potansiyeli gösterdik. Bunu 90 dakika göstermemiz gerekiyor. İki gol yedik. Çok küçük detaylar var ama onu yavaş yavaş çözeceğiz."

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu da anlatan Lukaku, "Takımsal olarak ilerleyişimi göstermem gerekiyor. Fiziksel olarak gerekli efor ve gücü sağlayabilirim. Kamp yapmamak beni etkiledi. Çalışmaya devam ettim ve gelişimimi görebilirsiniz. Fenerbahçe şu an kazanamıyor ve ben de mutlu değilim. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Yarın taraftarımıza en iyi performansı vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kulübün aldığı teknik direktör kararına da değinen Lukaku, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Tabii ki teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi. Bu durumlar üzücü olabiliyor. Her kötü sonuç aldığımızda onun canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulüp bir karar aldı. Ona buraya gelmemde yardımcı olduğu için müteşekkir olduğumu söyleyebilirim. Büyük bir kulüp için oynuyoruz. 13 yıldır şampiyonluk alamadık. Maç kazanıp ondan sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk hakkında çok konuşuyoruz. Bu normal, Fenerbahçe şampiyonluk için oynuyor. Şampiyonlar Ligi maçında taraftarın bizim arkamızda olacağından eminim."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala